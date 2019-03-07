İzmir'de Kültür Sanat

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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca düzenlenen 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında bu hafta üç konser verilecek.26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Irina Sarbu Band sahne alacak.Repertuvarı caz, etnik caz, samba, bossa nova, Arjantin tango, Rumen ve Fransız müziği gibi türlerden oluşan grupta, davulda Tudor Parghel, kontrbasta Ciprian Parghel, piyanoda Puiu Pasca, Irina Sarbu vokali eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.Festivalin bir başka katılımcısı, Timuçin Şahin yönetiminde Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble olacak.Caz ve çağdaş müzik dünyasında uluslararası tanınırlığa 2000'li yılların başında ulaşan, gitarist, besteci ve eğitmen Timuçin Şahin, 27 yıl sonra döndüğü İzmir'de, birikimlerini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde öğrencileriyle paylaşıyor. Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble, 9 Mart gecesi AASSM'de konser verecek.Folklorik müziği ve batının klasik müzik ögelerini birleştiren Fransız şarkıcı ve söz yazarı Marion Rampal da 12 Mart'ta AASSM'de olacak.Festival, 19 Mart'ta sona erecek.Uluslararası Kukla Günleri13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 17 Mart'a kadar 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğunun katılımıyla sürecek.Güney Kore, Hollanda, italya, İspanya, Fransa, Almanya, Macaristan, Avustralya, Rusya, Polonya gibi farklı ülkelerden gruplar, İzmir'deki sanat merkezlerinde gösteriler düzenleyecek.2. Kadın Yönetmenler Haftası kapsamında bugün Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde minyatür ve çini desen atölyesi yapılacak. Fransız Kültür Merkezi'nde Ayşim Türkmen'in "Selahattin'in İstanbul'u" ve Ceylan Özçelik'in "Kaygı" adlı filmleri gösterilecek.Senfoni, tiyatro, operaİzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla keman sanatçısı Deniz Akıncı ve viyolonsel sanatçısı Fulya Krepak'ı ağırlayacak.Hakan Şensoy şefliğindeki orkestra, Johannes Brahms'ın "İkili Konçerto" ve Yalçın Tura'nın "Senfoni No 6" eserlerini seslendirecek.İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde yarın, 9, 12 ve 13 Mart'ta "İkimizin Dünyası" adlı oyunla seyircinin karşısında olacak.Michael Frayn'ın yazdığı ve Yusuf Köksal'ın yönettiği oyun, aynı mekanda farklı ilişkilerin, farklı çiftlerin benzer hikayelerini eğlenceli bakış açısıyla sunuyor.Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde yarın ve 9 Mart'ta "Prömiyer Partisi" sahnelenecek.Valentin Krasnogorov'un yazdığı, Saydam Yeniay'ın yönettiği oyunda, Shakespeare'nin "Othello" eserinin prömiyerini yapan bir tiyatro grubunun karıştığı cinayet hikayesi anlatılıyor.İzmir Devlet Opera ve Balesi de 9 ve 12 Mart'ta "İspanyol Renkleri Zarzuela" adlı opereti Elhamra'da sahneleyecek.Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda "Cavalleria Rusticana/I Pagliacci" operası sanatseverlerle buluşacak.