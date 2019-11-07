İzmir'de kültür sanat

İzmirliler, kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosunda bu hafta birçok oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaçırdığı aşk fırsatını zamanda yolculuk ederek tekrar elde etme imkanı bulan bir adamın ilginç öyküsünü anlatarak insanın kaderinden kaçıp kaçamayacağı sorusuna cevap arayan "Moira'nın Gece Döngüsü" oyunu 12-15 Kasım'da Konak Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak.

Kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa'nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu edinen "Kaşıkçılar" oyunu yarın ve 9 Kasım Cumartesi günü, Kuzu Maydanoz'un Maceraları çocuk oyunu ise 10 Kasım'da yine Konak Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

Dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından kesitler sunan "Arf Sabiti" oyunu yarın ve 9 Kasım Cumartesi, Karşıyaka Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunu "İki Köyün Masalı" 10 Kasım'da, kadın ve erkeğin farklı dünyalarını, sıradanlaşan ve bitmeyen çatışmalarını eğlenceli bir bakışla ele alan "İkimizin Dünyası" oyunu ise 12-15 Kasım'da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise yarın ve 9 Kasım Cumartesi "Kantocu" adlı müzikal, 13-15 Kasım'da ise "Kanlı Düğün" oyunu sahnelenecek.

"Arzu Tramvayı" İzmir'de

Tennesse Williams'ın kaleme aldığı ve dünya tiyatrosunda önemli bir yeri olan "Arzu Tramvayı" oyunu usta oyuncular Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim gibi sanatçıların performansıyla İzmir'de olacak.

İntihar eden nişanlısının ardından ailesinden miras kalan mirası da kaybeden Blanche'ın, kardeşi Stella'nın yanına taşınması ve orada yaşadığı gerilimi anlatan oyun 14 ve 15 Kasım'da Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Oyunun Türkçeye çevirisini, usta oyuncu Haluk Bilginer üstlendi. Oyunun yönetmeni ise genç sanatçı Hira Tekindor.

Tiyatro tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve ilk gösterimi ile birlikte Broadway'in ardından Hollywood'u da derinden etkilemiş, uyarlama filmleri ile pek çok ödül alan "Arzu Tramvayı" projelerinde Marlon Brando, Jessica Tandy ve Kim Hunter gibi duayen oyuncular yer aldı.

Atatürk için çalan keman, 40 yıl sonra ses verecek

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 10 Kasım'da sanatçılar Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın, Atatürk'ü Anma Konseri'nde dinleyicilerle buluşacak. Konserde, Atatürk'ün huzurunda dinleti sunan sanatçı Enver Kapelman'ın kemanı, sanatçının ölümünden 40 sene sonra ilk defa çalınacak.

Atatürk'ün en sevdiği arya olduğu belirtilen "E lucevan le stelle"yi, konserde ünlü opera sanatçısı Levent Gündüz seslendirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki konser TRT 2'den de canlı yayınlanacak.

Konseri, sanatseverler ücretsiz izleyebilecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'daki bir başka önemli konserde de viyolonsel sanatçısı Ivan Kucher, piyanist Arzu Safarova, keman sanatçısı Ruşen Muzaffer, Rus romantizminin önemli bestecisilerinden Rahmaninov'un eserlerini, 13 Kasım Çarşamba akşamı dinleyicilerle buluşturacak.

Kaynak: AA