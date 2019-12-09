İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi.



Edilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, Eğridere ve Yaka mahallesinde faaliyet gösteren çay ocaklarında kumar oynandığı bilgisi alındı.



Jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda, kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi. Operasyonda, bazı materyallere el konuldu. İşletme sahipleri M.İ. ve E.Ö isimli şahıslar hakkında ise "kumar oynaması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.



Öte yandan yapılan kimlik kontrolünde hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan E.Ö. isimli zanlı ekiplerce gözaltına alındı. - İZMİR