Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem - Haberler

İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi.

09.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:30İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem

'in ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi.


Edilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, Eğridere ve Yaka mahallesinde faaliyet gösteren çay ocaklarında kumar oynandığı bilgisi alındı.


Jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda, kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi. Operasyonda, bazı materyallere el konuldu. İşletme sahipleri M.İ. ve E.Ö isimli şahıslar hakkında ise "kumar oynaması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.


Öte yandan yapılan kimlik kontrolünde hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan E.Ö. isimli zanlı ekiplerce gözaltına alındı. - İZMİR


Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:49 MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı - Haberler
12:48 Erkekler kadınlardan daha fazla ağız kokusu sorunu yaşıyor - Haberler
12:46 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haberler
12:43 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın... - Haberler
12:41 Otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
12:09 Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
11:40 Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı - Haberler
11:17 Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
9.12.2019 12:50:09