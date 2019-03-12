İzmir'de Kumar Operasyonu

İzmir
'de kumar oynayan 51 kişiye idari para cezası kesildi, kumar oynatmak için yer temin ettiği iddia edilen 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova
ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için yer temin ettiği iddia edilen G.A. hakkında adli işlem başlatırken iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 51 kişiye idari para cezası kesti.
Ekiplerin yaptığı aramalarda kumar oynamada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.
İzmir, Güncel
Kaynak: AA