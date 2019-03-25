İzmir'de Kumar Operasyonu

İzmir
'in Bornova
ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 34 kişi ile bu kişilere yer temin eden 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi
'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynandığı belirlenen 34 kişi ve kumar oynayanlara yer temin ettiği tespit edilen A.Ç. yakalandı.
Şüpheliler, kabahatler kanununu kapsamında işlem yapılırken, 6 materyale el kondu.
Yaka Mahallesi, Bornova, İzmir, Güncel
Kaynak: AA