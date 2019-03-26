İzmir'de Kumar Operasyonu

Kaynak: AA

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 22 kişi ile bu kişilere yer temin eden 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye para cezası verildi. İşletme sahibi M.Y hakkında kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama suçundan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Operasyonda kumar oynamada kullanılan 5 materyale el konuldu.