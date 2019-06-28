28.06.2019 16:17
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İzmir'de kumar operasyonu

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişi ile ile bu kişilere yer temin eden 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İzmir 'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişi ile ile bu kişilere yer temin eden 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesinde "tombala" oynatıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan kontrolde, iş yerinde bulunan 24 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Bu kişilere yer temin ettiği iddia edilen bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ekipler, iş yerinde bulunan kumar oynamakta kullanılan malzemelere de el koydu.
Kaynak: AA
Bornova , İzmir , Güncel

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