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Kumar baskınında dolaplara saklanan 12 şüpheli, 52 bin TL cezadan kurtulamadı

İzmir'deki lüks bir villaya kumar oynandığı gerekçesiyle operasyon düzenleyen polis, evdeki 12 kişinin dolaplara saklandığını tespit etti. Şüphelilere toplam 52 bin TL para cezası kesildi.

05.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:32

İzmir'in Çeşme ilçesindeki lüks bir villada kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler, baskın düzenledi. Evdeki 12 şüphelinin dolaplara saklandığını tespit eden polis, toplamda 52 bin TL para cezası kesti.

DOLAPLARA SAKLANDILAR

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Çamlık yol mevkisinde bulunan villaya baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak katlardaki odalarda bulunan dolaplara saklandı.

Kumar baskınında dolaplara saklanan 12 şüpheli, 52 bin TL cezadan kurtulamadı

12 ŞÜPHELİYE 52 BİN TL PARA CEZASI

Kumar oynatmak için villayı kiraladığı iddia edilen S.D, ikamete gelen polis ekiplerine kapıyı açtı. Villada detaylı arama yapan ekipler, kumar oynayan şüphelileri saklandıkları dolaplarda tespit ederek yakaladı. Olayda 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası uygulanırken, S.D'ye yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar baskınında dolaplara saklanan 12 şüpheli, 52 bin TL cezadan kurtulamadı

Kaynak: AA

Etiketler: Çeşme, İzmir, Güncel, Haber

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