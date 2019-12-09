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İzmir'de kumar suçundan 106 kişiye işlem yapıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 104 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

09.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:20İzmir'de kumar suçundan 106 kişiye işlem yapıldı
'in ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 104 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ve Yaka mahallelerindeki iki kahvehanede "tombala" oynatıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kahvehanelerde bulunan 104 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Bu kişilere yer temin ettiği iddia edilen işletme sahipleri M.İ. ile E.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ekipler, iş yerindeki kumar oynamakta kullanılan malzemelere de el koydu.
Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada hakkında hırısızlık suçundan arama kaydı bulunan E.Ö. de gözaltına alındı.

Eğridere, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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