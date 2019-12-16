Haberler » Güncel » İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı - Haber

İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 52 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

16.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:14İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı
'in ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 52 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi ve mahallelerindeki iki kahvehanede "tombala" oynatıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kahvehanelerde bulunan 52 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Bu kişilere yer temin ettiği iddia edilen M.Z.Ö. ve E.E. hakkında da adli işlem başlatıldı. Ekipler, iş yerindeki kumar oynamakta kullanılan malzemelere de el koydu.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eğridere, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18 Aile boyu şampiyonlar - Haber
11:18 TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı - Haber
11:18 Hasankeyf'teki 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi taşındı - Haber
11:18 Ellerini kaybedince kollarını kullanarak hat sanatçısı oldu - Haber
11:13 Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
16.12.2019 11:20:31