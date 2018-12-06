İzmir'de, Kur'an Kursu Öğrencilerine Kanser Eğitimi Verilecek

İzmir
'de İl Sağlık Müdürlüğü
ve İzmir Müftülüğü arasında imzalanan protokolle Kur'an kursu öğrencilerine kanser eğitimi verilecek.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün Konak
'taki binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Olmaya Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi Projesi" çerçevesinde kentteki Kur'an kursu öğrencilerine kanser hastalıkları hakkında eğitim verileceğini söyledi.
Kentteki kurslara devam eden 14 bini öğrenci olmak üzere 20 bin kişiye eğitim verileceğini aktaran Balkan, "Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaya eş değerdir. Bu vesileyle birçok kişinin erken teşhis ile hayata tutunmasına vesile olacağız." dedi.
Balkan, bu hafta başlayacak projenin 6 ay süreceğini ihtiyaca göre sürenin uzatılabileceğini sözlerine ekledi.
"Kanserde erken tanı çok önemli"
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur
da kanserin dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu, hastalığı önlemede erken tanının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bazı hastalarımız erken tanı sayesinde tedavilerini olup, yaşamlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Biz her fırsatta insanlarımıza kanser türleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ardından Aile Sağlığı Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde ücretsiz olarak yapılan tarama testlerini yaptırmalarını istiyoruz. İzmir Müftülüğümüzle imzaladığımız protokol kapsamında sağlık personellerimiz Kur'an kurslarına gidip, hem öğrencilere hem de velilere kanser konusunda eğitim verecek. Bu sayede hastalığın kendisinde olduğunu bilmeyen birçok kişinin tedavi süreci başlamış olacak. "
Salnur, 2014 yılından bu yana İzmir genelinde 100 bin kadına meme kanseri taraması, 280 bin kadına ise rahim ağzı kanseri taraması, 375 bin hastaya kalın bağırsak kanseri taraması yapıldığını, 41 bin kişinin testlerinin şüpheli bulunarak ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini, 370 hastaya ise kanser tanısı konduğunu aktardı.
Konuşmaların ardından "Olmaya Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi Projesi" protokolü imzalandı.
İl Sağlık Müdürlüğü,İzmir
06 Aralık 2018 Perşembe 13:13