İzmir'de Kurban Bayramı

İzmirli vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesti. Bazı vatandaşlar, fiyatların daha uygun olması sebebiyle kurbanlıkları bayramın ilk günü almayı tercih etti.



Yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkları kesmeye başladı. Kurban satıcıları bu yılki satışlardan memnun olduğunu belirtirken, fiyatların daha uygun olması sebebiyle bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kurban pazarlarına koşarak satıcılarla pazarlık yaptı.



Kurbanlıklar bitirdiler



100 küçükbaş hayvanı arefe gününe kadar sattığını belirten Durmuş Kuva, "Allah'a şükür tüm hayvanları sattım. 100 küçükbaş getirmiştim, hepsi bitti" dedi. Kuva ile pazarlık yaparak bin 200 liraya kurbanlık alan Suat Altınay ise, "Emekli ikramiyesiyle bir tane kurbanlık aldık. Son hayvanı almak bize kısmetmiş" diye konuştu.



"Dini vecibelere uygun kesiyoruz"



Kurbanlık danayı temiz bir ortamda kestiklerini söyleyen Memduh Kıpçak isimli vatandaş, "Kurbanımızı eziyet etmeden olması gerektiği gibi kestik. Kesim yerleri çok kalabalıktı. Bu yüzden uygun bir ortamda düzenimizi kurarak temiz bir şekilde kurbanı kestik" derken, kasap Kaşif Bilgiç de, "Bayram güzel geçiyor. Temiz bir ortamda dini vecibelere uygun bir şekilde kurbanları kestik. Biz burada gerekli olan düzeni sağlayarak kurbanı kestik. Belediye görevlileri de gelip gördü. Bir sorun olmadığını söylediler" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA