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İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı (2)

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILARİzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuya girerek, yaklaşık 1,5 kilo altını alıp 2 kişiyi de yaralayan şüphelilere yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

26.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:28 İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı (2)

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

'in ilçesindeki bir kuyumcuya girerek, yaklaşık 1,5 kilo altını alıp 2 kişiyi de yaralayan şüphelilere yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve birçok şubenin de iş birliğiyle, dün, özel harekat polisleri 4 farklı adrese baskın yaparak, şüpheliler R.A., B.A., H.A. ve H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, altınların hala soygun anında kullanılan çantada tutulduğunu ve bu çantanın da şüphelilerden birinin evinin yakınındaki ağaçlık alana gömüldüğü öğrenildi. Gaziemir ilçesindeki söz konusu noktayı kazan ekipler, çantayı, içindeki 34 altın bilezikle buldu. Ayrıca, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. Tabancaların birinin altın renginde kaplanması ise dikkat çekti. Ele geçirilen çalıntı altın bilezikler, sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,



İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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