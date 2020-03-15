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İzmir'de kuyumcu soygunu (2)

ŞÜPHELİLER GASP ETTİKLERİ ALTINLARLA VE SİLAHLA YAKALANDILARİzmir'in Balçova ilçesinde kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı.

15.03.2020 00:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:09
İzmir'de kuyumcu soygunu (2)

ŞÜPHELİLER GASP ETTİKLERİ ALTINLARLA VE SİLAHLA YAKALANDILAR

İzmir 'in Balçova ilçesinde kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım ettiği belirlenen B.A. (19), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren teknik ve fiziki takibin ardından Güzelbahçe ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kuyumcudan gasp ettikleri altınlar ve olayda kullandıkları silah ele geçirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA )


Kaynak: DHA

Etiketler : İzmir, Güncel

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