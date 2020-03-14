İzmir'de kuyumcu soygunu
İZMİR'in Balçova ilçesindeki kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı.
14.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:33
İZMİR'in Balçova ilçesindeki kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım ettiği belirlenen B.A. (19), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında, Ata Caddesi 105 numarada bulunan kuyumcuda meydana geldi. Dükkana gelen tabancalı ve maskeli soyguncu E.Y.T., 4 cumhuriyet altınını alıp, hızla dükkandan çıktı. E.Y.T., dışarıda çevreyi gözetleyen B.A. ile birlikte kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 şüpheli kısa sürede yakaladı. Çalınan altınlar kuyumcuya teslim edildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Manşet
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