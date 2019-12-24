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İzmir'de kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı - İş yeri güvenlik kamerası

İzmir'in Buca ilçesindeki kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

24.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:12
'in ilçesindeki kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.
Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.
Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.
Görgü tanığı Volkan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıkları sırada silah sesi duyduğunu söyledi.
Daha sonra dışarı çıktığını anlatan Yazıcı, "Biri kadın 3 kişi koşarak ara sokağa girdi. Kuyumcuya ateş edip kaçmışlar. Kuyumcu ile yanında bulunan kadının yaralı olduğunu gördüm. Daha sonra polis geldi, güvenlik kamerası incelemesi yaptı." diye konuştu.
Öte yandan şüphelilerin olay sonrası koşarak kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, biri kadın maskeli 3 zanlı ara sokaktan koşarak kaçıyor.
İzmir'de kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı - İş yeri güvenlik kamerası

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA


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