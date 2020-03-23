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İzmir'de kuyumcular kepenk kapattı

İzmirli kuyumcular korona virüs salgını nedeniyle kepenklerini kapattı.

23.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:09
İzmir'de kuyumcular kepenk kapattı
İzmirli kuyumcular korona virüs salgını nedeniyle kepenklerini kapattı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, 15 gün boyunca iş yerlerinin kapalı olacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Vaka sayılarının artışı nedeniyle tüm ülkede geniş önlemler alınırken, bu önlemler dahilinde kuyumcular da 15 gün boyunca kepenklerini kapalı tutma kararı aldı. Daha önce nöbetleşe çalışma sistemine geçme kararı aldıklarını belirten İzmir Kuyumcular Odası Turgay Baransel, hem kuyumcuların hem de vatandaşın sağlığı açısından 15 gün boyunca kapalı olma kararının en doğrusu olduğunu ifade etti.

"Hep birlikte önlem almamız gerekiyor"

Alınan karar hakkında açıklama yapan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "Bildiğiniz gibi bizim para ile temasımız çok yakın bir şekilde. Üstelik esnaf ile müşteri arasındaki mesafe çok az. Bu virüsün para yoluyla geçme olasılığı da çok yüksek. Onun için biz oda olarak kuyumcuların tamamen kapalı kalması kararını aldık. Bazı arkadaşlarımız bu kural hakkında duyarsız davrandı. Çoğu meslektaşımız bu karara uydu. Hep birlikte önlem almamız gerekiyor. Döviz büroları ve kuyumcular çok sıkıntı çekiyor. 15 metrekare bir alanda çok yakın bir temas ve para alışverişi yapıyoruz. Uzak mesafeden çalışamadığımız için böyle bir karar aldık. Meslektaşlarımızın yüzde 85'i bu karara uyuyor. Mecburiyet olmadığı için yüzde 15'lik bir kesim de uymadı. Biz bunu onlara bir tavsiye niteliğinde bildirdik. Bizim esnaf arkadaşlarımızdan aldığımız duyumlarda herkesin 15 gün dükkanlarını kapatarak inzivaya çekilmesi isteği söz konusu. Bu virüsün kimde olup olmadığını fark etmemiz gerekiyor. Bunun için de sokağa çıkma yasağının şart olduğuna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

"Meslektaşlarımıza iş yerlerini açmamalarını öneriyorum"

Hem sağlık hem de güvenlik nedeniyle kuyumcuların dükkanlarını açmamasını öneren Baransel, "En çok çalışanlardan talep geliyor. 'Biz işe gelmek istemiyoruz ama patronlar işe çağırıyor' diyorlar. Zaten borsa kapalı, fiyatlar kapalı. Şu an ne alışveriş yapılacak, neye göre yapılacak? Bu da suistimale açık bir olay. Ben meslektaşlarımıza iş yerlerini açmamalarını öneriyorum" diye konuştu.

"Mikrobun ve virüsün bulaşma riski fazla"

İzmir Kuyumcular Odasının aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını dile getiren kuyumcu esnafı Teoman Savaş, "Şu an borsa kapalı, korona virüs salgını var. Başkanımız İzmir genelinde böyle bir karar aldı. Esnafımızın yüzde 85'i bu karara uyuyor. Diğer arkadaşlarımız da uymuyor. Onları da aynı duyarlılığa davet ediyoruz. Alanımız küçük, müşteriler ile aramızdaki mesafe kısa. Buna istinaden altın ve paralara dokunarak iş yapıyoruz. Mikrobun ve virüsün bulaşma riski fazla. Müşterilerin de kararı anlayışla karşılaması gerekiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmir Kuyumcular Odası, Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Güncel

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