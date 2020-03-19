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İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların nöbetleşe çalışma sistemine gireceğini bildirdi.

19.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:48
İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların nöbetleşe çalışma sistemine gireceğini bildirdi.
Baransel, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde dünyada ve Türkiye 'de pandemi şeklinde seyreden virüse karşı esnaf olarak yayılımı durduracak tedbirlere destek olmaları gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda insan yoğunluğunun önüne geçmek için semtlerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini aktaran Baransel, "Semtlerimizdeki kuyumcularımızın nöbetleşe çalışma sistemine geçmelerini, çalışma saatlerini 10.00-18.00 olarak düzenlemelerini, ayrıca çantacıların seyahat etmemelerini önemle tavsiye ediyoruz. Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Kiraz 'da kamusal alanlar dezenfekte edildi

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs salgınına karşı il genelinde sürdürdüğü çalışmaları merkeze uzak ilçelerde de eş zamanlı sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepler ve program doğrultusunda Bergama, Dikili, Kınık, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : İzmir Kuyumcular Odası, Türkiye, Kiraz, Güncel

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