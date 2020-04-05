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İzmir'de kuyumcular ve döviz büroları salı ve cuma günleri açık olacak

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kuyumcu ve döviz bürolarının sadece salı ve cuma günleri faaliyet göstermesi kararı alındı.

05.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:40
İzmir'de kuyumcular ve döviz büroları salı ve cuma günleri açık olacak
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kuyumcu ve döviz bürolarının sadece salı ve cuma günleri faaliyet göstermesi kararı alındı.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında yapılan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İzmir Kuyumcular Odası tarafından ülke genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İzmir genelinde kuyumcu ve döviz bürolarının çalışma günleri ve saatlerinin düzenlenmesine yönelik talepler değerlendirildi. Gerçekleşen toplantıda İzmir merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren tüm kuyumcu ve döviz bürolarının faaliyetlerini 6 Nisan tarihinden itibaren salı ve cuma günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İzmir'de kuyumcular ve döviz büroları salı ve cuma günleri açık olacak - Ekonomi

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