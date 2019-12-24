Haberler » Güncel » İzmir'de kuyumcuya yönelik silahlı soygunda 2 kişi yaralandı - Haber

İzmir'de kuyumcuya yönelik silahlı soygunda 2 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

24.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:53
'in ilçesindeki kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.
Buca'ya bağlı Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen maskeli biri kadın 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omuzundan yaraladı.
Kuyumcuda bulunan iş yerinin yan komşusu ve akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.
Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası incelemesinin ardından, ne miktarda altın çalındığının da belirleneceği öğrenildi.
İzmir'de kuyumcuya yönelik silahlı soygunda 2 kişi yaralandı

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Haber
11:42   Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Haber
11:42   Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Haber
11:42   Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
11:42   Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
24.12.2019 11:43:45