13.06.2019 21:01
Haberler»Güncel » Haber

İzmir'de Lüksemburg Milli Günü resepsiyonu

İzmir

İzmir'de, Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İzmir'de, Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'ndeki resepsiyona Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ile çok sayıda davetli katıldı.
Georges Faber, burada yaptığı konuşmada, Lüksemburg tarihine ilişkin bilgi verdi. Türkiye ve Lüksemburg ilişkilerinin önemine dikkati çeken Faber, iki ülke arasında kültürel, sosyal ve ekonomik bağların güçlendiğini söyledi.
İzmir gibi güzel bir kentte Lüksemburg Milli Günü resepsiyonu düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Faber, "Türkiye Avrupa projesinin önemli bir parçasıdır." dedi.
Faber, konuşmasının sonunda Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar'a görev süresini 5 yıl uzatan mazbata takdim etti.
Yaşar da Lüksemburg ve Türkiye arasındaki iş birliğinin gelişeceğine inandığını dile getirdi.
Resepsiyonda, Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu caz grubu konser verdi.
Kaynak: AA
Resepsiyon, İzmir, Lüksemburg, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:26 Zincirleme kazada takla atan otomobil elektrik panosunu devirdi
21:26 Son dakika Süper Loto Sonuçları 13 Haziran: 20 milyon TL kazandıran sayılar açıklandı!
21:25 Güngören'de tramvay otomobile çarptı
21:25 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan...
21:23 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
21:22 Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
21:22 Hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü, ardından intihar etti
21:22 Balık tutarken kayalıklardan düşen yaşlı adam güçlükle kurtarıldı
21:20 Gelininin tabutuna sarılarak ağladı
21:20 İzmir'de orman yangını-4
21:19 Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
21:19 Topaloğlu madalya için umutlu
21:17 Vali Çiftçi, tarihi Hilmi Ağa Konağı'nı gezdi
21:17 İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi