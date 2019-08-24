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İzmir'de makilik yangını

İzmir'in Beydağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

24.08.2019 16:10 İzmir'de makilik yangını
İzmir'in Beydağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adaküre Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı.
Kısa sürede kestane ve incir ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi.
İlçe belediyesi itfaiyesinin de desteğiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Mahalle Muhtarı Avni Çolak, kestane ve incirliklerin hasar gördüğü yangının büyümeden kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Beydağ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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