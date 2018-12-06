İzmir'de Market İşleten Çift, Başlarından Vurularak Öldürüldü-1

06 Aralık 2018 Perşembe 13:29



06 Aralık 2018 Perşembe 13:29

İzmir'in Selçuk ilçesinde Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürüldü.Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anayol üzerinde market işleten 2 çocukları bulunan Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çifti, işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Çift, başlarından tabancayla birer el ateş edilerek vuruldu.Silah sesini duyup markete gelen çevre sakinleri, Özkan çiftini, yerde kanlar içinde bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Selçuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İşyerinden bir şey alınmadığı belirlenirken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORKadir ÖZEN İZMİR, (DHA)(Tür: Yurt)