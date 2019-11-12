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İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 tutuklama

İzmir'de, masaj salonu adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke polis operasyonuyla çökertilirken gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

12.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:25İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 tutuklama
İzmir'de, masaj salonu adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke polis operasyonuyla çökertilirken gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde bir kadının masaj adı altında kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, fuhuşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir genelinde 14 adrese operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
12'Sİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sosyal paylaşım sitelerinde müşteri bulmak için ilanı bulunan çok sayıda cep telefonu hattı, kamera kayıt cihazları, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para, çetele tutulan ajandalar, hesap defterleri ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlarda sözleşmeler ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda ise şebekenin 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmenin sahibi ve örgüt lideri olduğu öne sürülen S.Ş. ile birlikte D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest kalırken 12 zanlı da tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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