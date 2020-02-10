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İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti

İzmir'in Tire ilçesinde bir eve giren maskeli soyguncu, altınlarını çaldığı yaşlı kadını bıçaklayıp kayıplara karıştı.

10.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:06İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti
'in ilçesinde bir eve giren maskeli soyguncu, altınlarını çaldığı yaşlı kadını bıçaklayıp kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir Tire'de meydana geldi. Dört Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan 75 yaşındaki Beyhan Güleç, oğlu evden çıktıktan sonra kimliği belirsiz bir soyguncu tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre eve giren maskeli soyguncu, kadına saldırdı ve kulağındaki altın küpeyi almak için kulağını yaraladı. Daha sonra kolundaki bileziği zorla söküp alan soyguncu, direnen kadını bacağından bıçakladı ve kayıplara karıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis maskeli soyguncunun peşine düştü.

, güpegündüz dehşet saçan soyguncuyu bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. - İZMİR

İzmir, Polis, Eylül, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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