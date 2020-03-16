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İzmir'de mekanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.

16.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:00
İzmir'de mekanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir 'de bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bugün saat 00.00 itibarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bulunan birçok işletme 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İzmir'in en işlek caddelerinin birinde bulunan baklava dükkanı da boş kalan mekanlardan biri oldu. Müşterilerin olmaması ve korona virüs nedeniyle mekanını 00.00'ı beklemeden kapatacağını dile getiren işletme sahibi Arif Ulu, "Müşteri durumunda eskiye oranla çok büyük bir sıkıntı var. Bizler de dezenfektan yönünden gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Hükümet tarafından alınan önlemler de çok önemli ama gerçek dışı haberler de insanlarımızı çok etkiliyor" dedi.


"İyi olacaksa bir ay işletmelerimizi kapatalım"


Kafe işletmecisi Aytaç Işık ise, "İnsanlar panik halinde, sokağa çıkmıyorlar. İyi olacaksa ama bir ay ama 15 gün gerekirse işletmelerimizi kapatalım. Ancak esnaf olarak işlerimiz zaten çok zor durumdaydı, şimdi bu virüs sayesinde daha da zorlaştı. Öğlen saatlerinde birkaç müşterimiz vardı, fakat öğleden sonra insanlar ayağını tamamen çekti. Gece saat 00.00 denildi ama zaten kimse yok, ben şimdiden mekanını kapatıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel

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