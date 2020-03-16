İzmir'de mekanlar boş kaldı
- İzmir'de mekanlar boş kaldı Esnaflar 00.00'ı beklemeden işletmelerini kapattı İzmir'de bulunan birçok işletme Koronavirüs sebebiyle boş kaldı, bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.
16.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:41
- İzmir 'de mekanlar boş kaldıEsnaflar 00.00'ı beklemeden işletmelerini kapattı
İZMİR - İzmir'de bulunan birçok işletme Koronavirüs sebebiyle boş kaldı, bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderdiği genelge neticesinde saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bulunan birçok işletme 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İzmir'in en işlek caddelerinin birinde bulunan baklava dükkanı da boş kalan mekanlardan bir tanesi. Müşterilerin olmaması ve koronavirüs nedeniyle mekanını 00.00'ı beklemeden kapatacağını dile getiren işletme sahibi Arif Ulu şunları söyledi : "Müşteri durumunda eskiye oranla çok büyük bir sıkıntı var. Bizler de dezenfektan yönünden gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Hükmet tarafından alınan önlemler de çok önemli ama gerçek dışı haberler de insanlarımızı çok etkiliyor" dedi."İyi olacaksa bir ay işletmelerimizi kapatalım"Birçok kafenin de boş kaldığı İzmir'de, kafe işletmecisi Aytaç Işık ise konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: " İnsanlar panik halinde, sokağa çıkmıyorlar. İyi olacaksa ama bir ay ama 15 gün gerekirse işletmelerimizi kapatalım. Ancak esnaf olarak işlerimiz zaten çok zor durumdaydı, şimdi bu virüs sayesinde daha da zorlaştı. Öğlen saatlerinde birkaç müşterimiz vardı fakat öğleden sonra insanlar ayağını tamamen çekti. Gece saat 00.00 denildi ama zaten kimse yok, ben şimdiden mekanını kapatıyorum" diye konuştu.
İZMİR - İzmir'de bulunan birçok işletme Koronavirüs sebebiyle boş kaldı, bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderdiği genelge neticesinde saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bulunan birçok işletme 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İzmir'in en işlek caddelerinin birinde bulunan baklava dükkanı da boş kalan mekanlardan bir tanesi. Müşterilerin olmaması ve koronavirüs nedeniyle mekanını 00.00'ı beklemeden kapatacağını dile getiren işletme sahibi Arif Ulu şunları söyledi : "Müşteri durumunda eskiye oranla çok büyük bir sıkıntı var. Bizler de dezenfektan yönünden gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Hükmet tarafından alınan önlemler de çok önemli ama gerçek dışı haberler de insanlarımızı çok etkiliyor" dedi."İyi olacaksa bir ay işletmelerimizi kapatalım"Birçok kafenin de boş kaldığı İzmir'de, kafe işletmecisi Aytaç Işık ise konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: " İnsanlar panik halinde, sokağa çıkmıyorlar. İyi olacaksa ama bir ay ama 15 gün gerekirse işletmelerimizi kapatalım. Ancak esnaf olarak işlerimiz zaten çok zor durumdaydı, şimdi bu virüs sayesinde daha da zorlaştı. Öğlen saatlerinde birkaç müşterimiz vardı fakat öğleden sonra insanlar ayağını tamamen çekti. Gece saat 00.00 denildi ama zaten kimse yok, ben şimdiden mekanını kapatıyorum" diye konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İzmir'de mekanlar boş kaldı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İzmir, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Haberler
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak