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İzmir'de 'merdiven altı' maske üreten adrese operasyon: bin 500 maske ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 'merdiven altı' maske üreten adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirdi.

25.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:16
İzmir'de 'merdiven altı' maske üreten adrese operasyon: bin 500 maske ele geçirildi
İzmir 'in Bornova ilçesinde 'merdiven altı' maske üreten adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova Yeşilova Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste 'merdiven altı' maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilen bin 500 maske ele geçirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu kontrollerde imal edilen maskelerin tıbbi standartlara uygun olmadığı belirlendi. Sayım işlemlerinin yapılmasının ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan operasyonun ardından E.Y. ve M.Y. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Bornova, Polis, İzmir, 3. Sayfa

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