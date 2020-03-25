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İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:20
İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi. Maskeler imha edilmek üzere toplandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve M.Y. adlı şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yeşilova, Bornova, Güncel

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