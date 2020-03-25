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İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon

İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyonİZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı adrese yapılan baskınlarda, tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi.

25.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:23
İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon
İzmir 'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon
İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı adrese yapılan baskınlarda, tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi. İşlemlerin ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayın şüphelileri E.Y. ve M.Y., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel

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