İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı

İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİZMİR'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı.

20.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:39
İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı
İZMİR'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. Camilerin müzik yayını yapması karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de yaşanan olayın ardından açıklama yaptı.
'KORSAN MÜDAHALE'
İzmir Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi
Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İzmir’de merkezi sisteme girenler, camilerden ’müzik’ yayını yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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