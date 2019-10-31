Haberler » Güncel » İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü

İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

31.10.2019 14:16İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Sanayi Sitesi 5556 Sokak'taki mermer ve granit işleme tesisinde çalışan 22 yaşındaki Muhammed Elali, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blokların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Elali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen işçinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.
Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Torbalı, Suriye, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:53 Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Enerji koridorları konusunda işbirliğimize büyük önem veriyoruz"
15:52 67 bin 804 kez girdiği ByLock'u inkar etti
15:50 Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı
15:50 "Güvenliğimizi için kimseden icazet alma söz konusu değil"
15:50 Erdoğan-Gakharia ortak basın toplantısı
15:48 Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı
15:46 Manisa alaşehir'in cennet elması kurusuna iç piyasada talep ikiye katlandı-2
31.10.2019 15:56:16