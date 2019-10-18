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İzmir'de mermer taşıyan yük treni devrildi

İzmir'in Konak ilçesinde mermer taşıyan konteyner yüklü yük treni devrildi.

18.10.2019 22:12İzmir'de mermer taşıyan yük treni devrildi
İzmir'in Konak ilçesinde mermer taşıyan konteyner yüklü yük treni devrildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, Halkapınar istikametinden Denizli'nin Sarayköy içesi istikametine gitmekte olan mermer yüklü tren henüz belirlenemeyen sebepten dolayı devrildi. 7 vagonlu konteyner taşıyan yük treninin raylardan çıkmasından dolayı gerçekleşen kazada makinistin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda yetkili yönlendirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, devrilen vagonların olay yerinden kaldırılması için vinç yardımı istendi.

Öte yandan, gerçekleşen kazada yaralı olmaması teselli oldu. - İZMİR

Halkapınar, Denizli, Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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