İzmir'de metro inşaatı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu

İZMİR'de yürütülen metro hattı çalışmasında bir iş yerinin duvarında hasar meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce ihale ettiği Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı'nın yüklenici firması, Narlıdere ilçesine bağlı Gümüş Sokak'ta çalışmalarını yürütürken Ramazan Çengel'e (52) ait demirci atölyesinin duvarında hasar oluştu. Çengel'in başvurusu üzerine belediye ve firma yetkililerinin incelemeleri sonucu iş yeri tedbir amaçlı yıkıldı. Yüklenici firma ise zeminde sağlamlaştırma çalışması yaptı.

Öte yandan iş yerinde oluşan zararın Belediye tarafından karşılanacağı belirtilirken, Çengel'in ise belediyeden ve firmadan şikayetçi olmadığı öğrenildi.