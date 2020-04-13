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İzmir'de, metroda doluluk tepkisi

İZMİR'de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

13.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:07
İzmir'de, metroda doluluk tepkisi

İZMİR'de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bu sabah, metroyu kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Musa Altunç, "Sosyal mesafeyi korumak için boş koltuklar olmasına rağmen oturmayıp ayakta kalmayı tercih ettim. Ancak ikinci üçüncü durakta, çok kalabalık oluşmaya başladı. Belediyeden, halka değer vermesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını sonrasında, İzmir 'deki metro sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı. Bu durum, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bilgisayar tamirciliği yapan ve bu sabah işi nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Musa Altunç, "Saat 11.00 sıralarında metroya bindim. O saate rağmen ilk durakta ayakta kalmak zorunda kaldım. Boş koltuklar olmasına rağmen sosyal mesafeyi korumak için oturmayı tercih etmedim. İkinci, üçüncü durak itibariyle çok kalabalık olmaya başladı. Mümkünse kimse binmesin diyecektik ama diyemedik, çünkü yarım saatte bir yapacak şekilde ayarlamışlar metro seferlerini" dedi.

'BELEDİYEDEN HALKA DEĞER VERMELERİNİ İSTİYORUZ'

Koronavirüsün siyaset üstü bir durum olduğunu ifade eden Altunç, "Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkına zulmettiğini düşünüyorum. Herkes cep telefonunu alıp çekim yapmaya çalıştı. Ben de şikayetimi dile getirmek için çıkıp belediyeye geldim, ancak muhatap bulamadım. Çünkü hepsi evden çalışıyormuş. Valiliğe dilekçe yazdım. Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımla ilgili sorumlu kimler varsa çıksınlar, kendi sağlıklarını tehlikeye atıp toplu taşımaya binsinler, binebilecekler mi? Evet herkes evde kalmalı. Ancak, mecburiyet halinde evden çıkması gereken insanlar var ve ben de bugün bunlardan biri oldum. Belediyeden biz halka değer vermelerini istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
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