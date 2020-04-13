İzmir'de, metroda doluluk tepkisi
İZMİR'de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
13.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:07
Koronavirüsün siyaset üstü bir durum olduğunu ifade eden Altunç, "Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkına zulmettiğini düşünüyorum. Herkes cep telefonunu alıp çekim yapmaya çalıştı. Ben de şikayetimi dile getirmek için çıkıp belediyeye geldim, ancak muhatap bulamadım. Çünkü hepsi evden çalışıyormuş. Valiliğe dilekçe yazdım. Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımla ilgili sorumlu kimler varsa çıksınlar, kendi sağlıklarını tehlikeye atıp toplu taşımaya binsinler, binebilecekler mi? Evet herkes evde kalmalı. Ancak, mecburiyet halinde evden çıkması gereken insanlar var ve ben de bugün bunlardan biri oldum. Belediyeden biz halka değer vermelerini istiyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel