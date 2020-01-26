Haberler » Güncel » İzmir'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haber

İzmir'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binada çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

26.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:06İzmir'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binada çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde zaman zaman evsizlerin kaldığı belirtilen metruk bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını, bir saatlik müdahale sonucunda diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Polis ve itfaiye ekipleri, tamamen yanan evde yaptığı incelemede, metruk binanın boş olduğunu belirledi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:51  Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi
11:50  Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
11:50  Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
11:50  Cedi Osman'dan depremzedelere büyük destek
11:50  "Elit" kuzular özenle büyütülüyor - ŞANLIURFA
26.01.2020 12:00:04