İzmir'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binada çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde zaman zaman evsizlerin kaldığı belirtilen metruk bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını, bir saatlik müdahale sonucunda diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri, tamamen yanan evde yaptığı incelemede, metruk binanın boş olduğunu belirledi.

Kaynak: AA