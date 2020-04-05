İzmir'de, metruk fabrikanın müştemilatında yangın

İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk fabrika binasının müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince bahçedeki ağaçlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

Alsancak'taki İşçiler Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan Şark Sanayi Fabrikası'nda, saat 08.30 sıralarında, yangın çıktı. Bahçe duvarı kenarındaki müştemilatın çatılarından belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelip, müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Çatının çökme ihtimali nedeniyle itfaiyeciler zor anlar yaşadı. Alevlerin bahçedeki ağaçlara sıçraması da önlendi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA