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İzmir'de, meydanlar boşaldı

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından, alınan önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararı üzerine İzmir'de meydanlar da boşaldı.

18.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:52
İzmir'de, meydanlar boşaldı

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından, alınan önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararı üzerine İzmir'de meydanlar da boşaldı. Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Konak ile Gündoğdu meydanları tenhalığıyla dikkat çekti.

?Dünyaya yayılan ve 8 binin üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması üzerine İzmir'de sokaklar ve meydanlar boşaldı. 7 gün 24 saat yoğunluğun hiç azalmadığı Konak ve Gündoğdu meydanları, tenha görünümleriyle dikkat çekti. Meydanlarda olan vatandaşların ise tedbirlere uyarak eldiven ve maske ile dışarı çıktığı ve yoğunlukla dezenfektan ile kolonya kullandıkları görüldü. Dışarıda olan kişilerin çoğu ise çalışmak için evden çıktıklarını söyledi.

'BİR ŞEKİLDE PARA KAZANMAM LAZIM'

Konak Meydanı'nda kuş yemi satışı yapan Mehmet Uslu, "Mecburen çalışmak zorundayım. İki tane çocuk okutuyorum ve bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Maske ve eldiven takarak tedbir almaya çalıştım. Önceden burası cıvıl cıvıldı, kalabalık olurdu. Şimdi artık bomboş, ben de daha az sayıda yem satabiliyorum. Ama önlem almak iyidir" dedi.

Ali Korkut ise, "Mecburen dışarı çıktım. İnsanlar önceliklerini gözeterek dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Tabi çıkarken bazı küçük önlemler de alınıyor. Mesela ben gelirken vapurun kapalı kısmında değil açık kısmında oturmayı tercih ettim, çünkü uzmanlar kapalı alanlardan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra, kişisel hijyenimize de her zamankinden daha fazla dikkat etmeye başladık. Umarım bir an önce bunu atlatırız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Gündoğdu, Türkiye, Konak, İzmir, Güncel

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