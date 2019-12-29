Haberler » Güncel » İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı - Haber

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

29.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:20 İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

İZMİR'in ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar verdi.Cuma sabahı mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını gördü ve durumu polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:38   Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
13:38   Karaman'da kar yağışı - Haber
13:37   İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI - Haber
13:33   Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi - Haber
13:33   Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:40:54