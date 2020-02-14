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İzmir'de mide küçültme ameliyatı sonrası ölüm için inceleme başlatıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir kadının mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

14.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:13İzmir'de mide küçültme ameliyatı sonrası ölüm için inceleme başlatıldı
'in ilçesinde, bir kadının mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 59 yaşında ve 2 çocuk annesi Nuran Uçar, 30 Ocak tarihinde ilçede bulunan özel bir hastaneye mide küçültme ameliyatı olmak için başvuruda bulundu. Geçirdiği ameliyatın ardından rahatsızlanan Uçar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uçar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Uçar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce, Uçar'ın ölümüne ilişkin basında çıkan "ihmal" iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

Hastane yönetiminden yazılı açıklama

Uçar'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, obezitenin son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaygın bir hastalık olarak görüldüğünü bildiren yazılı bir açıklama yapan hastane yönetimi, şunları ifade etti:

"Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, diğer hastalıkları tetikleyen ve sonucunda ölüme kadar götüren bir hastalık olarak kabul etmektedir. Her operasyonda olduğu gibi cerrahi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar mevcuttur. Bu nedenle hastamız ile ameliyatın risklerine ve oluşabilecek komplikasyonlara ilişkin bilgi verilmiş ve ameliyat onayı alınmıştır. Adli Tıp raporları henüz açıklanmamıştır. Kamu yararı için bu raporlar ışığında haberlerin yapılmasını basın mensuplarından rica ediyoruz." - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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