Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de minibüse çarparak takla atan otomobil sürücüsü öldü - Haberler

İzmir'de minibüse çarparak takla atan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki minibüse çarparak takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

15.02.2020 05:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 05:44İzmir'de minibüse çarparak takla atan otomobil sürücüsü öldü
'in ilçesinde park halindeki minibüse çarparak takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Viran (21) idaresindeki 35 AIC 436 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S 01788 plakalı minibüse çarptı, minibüs de önündeki bir başka park halindeki 35 DAK 09 plakalı otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Viran'ın kullandığı otomobil takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Viran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından Viran'ın cansız bedeni olay yerine çağırılan cenaze aracı ile İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürülürken, otomobil de çekici vasıtasıyla kaza bölgesinden kaldırıldı. - İZMİR

Çiğli, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  15 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15.02.2020 06:35:18