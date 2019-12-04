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İzmir'de minibüse zam

İZMİR Minibüsçüler Esnaf Odası bugünden itibaren geçerli olmak üzere minibüs ücretlerine yüzde 17 oranında zam yaparak indi bindi fiyatını 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseltti.

04.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:41İzmir'de minibüse zam

İZMİR Minibüsçüler Esnaf Odası bugünden itibaren geçerli olmak üzere minibüs ücretlerine yüzde 17 oranında zam yaparak indi bindi fiyatını 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseltti.

Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz,  İzmir'de minibüs fiyatlarına en son 1 yıl önce zam yapıldığını söyleyerek şartlar nedeniyle fiyat artışına gittiklerini açıkladı. Fiyat artışlarının geçmişte 2 yıla kadar uzadığını ifade eden Uğuz yeni düzenlemeyle minibüs indi bindi fiyatının 3 liradan 3.50 ye çıktığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen ay otobüs ulaşımına zam yaptığını anlatan Uğuz, otobüslerde indi bindi ücretinin 3 lira 56 kuruşa çıktığını söyleyerek "Akaryakıt fiyatları, parça giderleri ve tamir masrafları sürekli artıyor. Bu artış söz konusu zammı zorunlu kıldı" dedi. Güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getiren Uğuz şöyle devam etti:

"İzmir'de 60 hat üzerinden bin 117 minibüsle günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca'dan 'ya yada Bornova'dan Egekent'e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak."



Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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