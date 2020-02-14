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İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

14.02.2020 07:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 07:41İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
'in ilçesinde minibüsün çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde İzmir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dan Buca istikametine gitmekte olan Onur A. yönetimindeki 35 AJA 285 plakalı minibüs, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Gül'e (38), çarptı. Kazanın etkisiyle Gül, yola savruldu. Durumu gören diğer sürücüler polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Olcay Gül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Gül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Onur A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bornova, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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