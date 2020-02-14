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İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

14.02.2020 06:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 07:12İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onur A. yönetimindeki 35 AJA 285 plakalı minibüs, İzmir çevre yolu 'dan Buca istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Olcay Gül'e (38) çarptı.
Kazanın etkisiyle Gül, yolun kenarına savruldu. Yoldan geçenlerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bornova, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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