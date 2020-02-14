İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü

İzmir
'in Buca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onur A. yönetimindeki 35 AJA 285 plakalı minibüs, İzmir çevre yolu Bornova
'dan Buca istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Olcay Gül'e (38) çarptı.
Kazanın etkisiyle Gül, yolun kenarına savruldu. Yoldan geçenlerin haber
vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.