İzmir'de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinden, Yunanistan'daki adalara geçmek isteyen göçmenler, lastik botun motoru bozulunca denizin ortasında kaldı.
16.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:25
İzmir 'in Dikili ilçesinden, Yunanistan 'daki adalara geçmek isteyen göçmenler, lastik botun motoru bozulunca denizin ortasında kaldı. Göçmenlerin imdadına yetişen sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki 9 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Sahil güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler daha sonra güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. - İZMİR
Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Sahil güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler daha sonra güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa
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