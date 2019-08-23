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İzmir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde, hafif ticari kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü.

23.08.2019 16:08 İzmir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Foça ilçesinde, hafif ticari kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Eski Foça kara yolu Ilıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. (68) idaresindeki 35 PME 90 plakalı hafifi ticari kamyonet, Muhammet Ceviz (22) idaresindeki 35 JU 453 motosiklet ile Ilıpınar Mahallesi içinde bir benzinlik önünde çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Ceviz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceviz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan S.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, Foça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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