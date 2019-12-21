Haberler » Güncel » İzmir'de motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Haber

İzmir'de motosiklet kazası güvenlik kamerasında

İzmir'de önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

21.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:18 İzmir'de motosiklet kazası güvenlik kamerasında
'de önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, 28 AAL 277 plakalı motosikletin sürücüsü Serhat Özkan, ilçesindeki Barış Manço Caddesi'nde önüne çıkan otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırıp hızını artırdı.
Otomobile çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, dengesini yetirince, motosikletiyle yere düşerek sürüklendi.
Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özkan'ın Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan muayenede Özkan'ın sol ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi.
Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ayrancılar, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:41   Antalya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:41   Muğla bodrum'daki vinç kazası kamerada - Haber
14:37   Erzurum Diplomasi Akademisinde "geleceğin diplomatları" yetişiyor - Haber
14:35   Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı - Haber
14:31   ÜNİ-DOKAP'ın dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredildi - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
11:36   En büyük hayali için 110 kilo verdi - Haber
21.12.2019 14:42:10