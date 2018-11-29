29 Kasım 2018, 14:44
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Müdür Yardımcısı'nın, İki Öğrencisini Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

İzmir'deki bir okulda görevli Müdür Yardımcısı, iki öğrencisine fiziki şiddet uyguladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İzmir'İn Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

OKULA TİŞÖRTLE GELDİĞİ İÇİN DAYAK YEDİ

Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı M.Y., iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir öğrencisini fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:44



YORUMLAR (25)
DAYAK ÇÖZÜM DEĞİL: bu tarz düzen bozan haylaz öğrencileri ailelerine teslim edilmeli bir daha okula alınmamalı
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ALİ: öğretmen iyi yapmış muhakkak sabretmiş sonra patlamış yoksa boşuna dövmez şimdiki öğrenciler birbirleri taciz kavga çetecilik ammına koyum lafları niye çocuk önce ailesinde sonrada öğretmeninden korkması lazım hayırlı biri olması için biz zaten şişme haberleri severiz
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BİR İNSAN: serbest kıyafet yönetmeliği var okul idaresi ve eğitimcisi dayatmada bulunamaz bunun cezasınıda faturasınıda öğrenciye de kesemez. . . idareci idareciliğini eğitimci eğitimciliğini bilecek öğrenciler anne ve babalarından çok onları görüyor adam etmekte okul idaresi ve eğitimcisinin elinde ülkenin geriye gitmesi iyi bir şey değil dayak yerine odaya kapat kitap okuma cezası ver okuduğunu anlatma cezası da olsun çözüm budur.
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UA: kanını içerim onun kanını anladınızmı kanını içerim benim evladıma vuracak öylemi ? ailesini yok ederim onun
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DÜRBÜNLÜ: Dayagın yerini,,tatlı dil,,şiddetin yerini merhamet,,almadığı müddetçe,,ahlaklı bir toplum yetiştirmemiz,,mümkün değildir.
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