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İzmir'de nakliyeciler sitesindeki kalabalık tehlike saçıyor

İzmir'de nakliyeciler sitesindeki kalabalık tehlike saçıyor Uyarılara rağmen önem alınmadı, kalabalık tehlike saçıyor İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesinde görülen şoför ve diğer nakliye görevlilerinin kalabalığı endişe oluşturdu.

30.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:54
İzmir 'de nakliyeciler sitesindeki kalabalık tehlike saçıyor
Uyarılara rağmen önem alınmadı, kalabalık tehlike saçıyor
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesinde görülen şoför ve diğer nakliye görevlilerinin kalabalığı endişe oluşturdu. Vatandaşların ilgili bakanlıklar tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadığı ve insan seline rağmen hiçbir önlemin alınmadığı gözlemlendi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 131 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs salgınına karşı yetkililer ve uzmanlar sosyal mesafe hakkında uyarılarda bulunuyor. Bazı vatandaşlar tarafından kulak arkası yapılan uyarılara bir örnek de bugün İzmir'de bulunan nakliyeciler sitesinde görüntülendi. Sitedeki şoför ve diğer nakliye çalışanlarının dip dibe bulunup kalabalık oluşturarak yürüdüğü ve hiçbir önlem alınmadığı gözlemlendi. Nakliyeci ve şoförler iş için buraya geldiklerini söylerken burada her şehirden insanın olduğu ve sağlıklarından endişe ettiklerini söyledi.
"Bizler belki birer taşıyıcıyız"
Gün içerisinde kalabalığa karışarak ve birçok kişiyle temas ederek risk yaşadıklarını belirten kamyon şoförü Murat Tecer, önlem alınması yönünde yetkililere çağrıda bulundu. Tecer, "Buradaki kalabalığı görüyorsunuz. İçişleri Bakanımız kalabalıkta gezilmemesi yönünde açıklama yaptı. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizler belki birer taşıyıcıyız. Ailemizin yanına gidiyoruz, otobüslere biniyoruz. Burada bir önlem alınsın istiyoruz. ya komple kapatılsın, ya da ilaçlama yapılsın. Çözüm olarak belediyenin burada 2 saatte bir dezenfekte yapması gerekiyor. İnsanlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Çözüm bu. Şoför arkadaşlarımız buraya gelene kadar birçok şehir geziyor. Gelene kadar birçok kişiyle görüşüyor ve temas halinde oluyor" dedi.
"Kökten kapatın, herkes kurtulsun"
İşi dolayısıyla evden çıkıp buraya gelmek zorunda kaldıklarını belirten bir başka şoför Ecevit Topçu da sokağa çıkma yasağının tek çözüm olduğunu savundu. Topçu, "Kökten kapatın, herkes kurtulsun; biz de evimizden çıkmayalım. Yasağı bir gruba yapmasınlar herkese yapsınlar. 60 yaşındaki ölecekse 40 yaşındaki de ölecek. Hepsi can değil mi? Yasak yapılsın kimse dışarı çıkmasın" diye konuştu. İzmir’de nakliyeciler sitesindeki kalabalık tehlike saçıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bornova, İzmir, Genel

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İzmir'de nakliyeciler sitesindeki kalabalık tehlike saçıyor
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