İzmir
'de nostalji rüzgarı esti
Tosun Paşa'dan Hababam Sınıfı'na, Selvi Boylum, Al Yazmalım'dan Çiçek Abbas
'a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay
, İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgarları estirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
(AASSM
) uzun yıllar hatırlanacak bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Moğollar
grubunun kurucu üyesi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz bestecisi Cahit Berkay'ın solist olarak katıldığı konserde geçmişe müzikal bir yolculuk yapıldı. Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün, orkestrasyonu ise Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın
'ın yaptığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban'ın ise anlatımıyla renk kattığı konserde Cahit Berkay'ın eşsiz yorumu izleyenleri hayran bıraktı.
'BÖYLE SALON, BÖYLE SEYİRCİ GÖRMEDİM'
Gecede müzikleri çalınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunmuş filmlerin müzikleri AASSM'nin muhteşem akustiğinde tekrar hayat bulurken, bin 130 kişilik Büyük Salon'da tek boş yer bırakmayan seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı. Konserin yapıldığı salona hayran kaldığını söyleyen Cahit Berkay, İzmir'e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim, beni çok etkilendiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim dedi. Şef
Burak Tüzün ise çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdiklerini ve Yeşilçam'ın güzel müziklerinin İzmir'de, AASSM'de ayrı bir anlam kazandığını söyledi.
Güncel
Kaynak: DHA